Des chercheurs montrent que les abeilles savent compter

publié le 01/02/2019 à 05:02

Les animaux sont loin d'être bêtes. Demain aura lieu la Journée mondiale de l'intelligence animale. Des chercheurs vont se réunir à la Cité des sciences à Paris pour parler par exemple des abeilles. Elles ont un cerveau grand comme une tête d'épingle mais elles savent compter jusqu'à 7.



Des chercheurs ont présenté à des abeilles 7 pots de fleurs. Avec dans le 1er une fleur, dans le 2e deux 2 fleurs, etc... Moins il y a avait de fleur, plus ils ont mis du nectar. Donc les abeilles sont allées butiner à droite a gauche et elles ont vite compris que c'est dans le pot à une seule fleur qu'elles trouvaient le plus a manger. Les chercheurs leur ont ensuite présenté un pot vide et elles se sont toute précipitées sur ce pot avec zéro fleur car elles ont déduit que c'est là qu'elles auraient le plus à manger.

Moins il y avait de fleur, plus il y avait de nectar. Donc Les abeilles savent compter jusqu'à 7, et savent même identifier le zéro. Elles ont aussi un langage. Quand les abeilles ont butiné et reviennent à la ruche, pour expliquer à celles qui ne sont pas encore sorties le chemin pour trouver le meilleur pollen, elles font une sorte de danse, des grands 8. Mais parfois, leurs consœurs ont du mal à démarrer et quand enfin elles se décident à partir, le soleil n'est plus a la même place, et bien les butineuses modifient leur danse du grand 8 pour intégrer la nouvelle position du soleil.

Les animaux peuvent nous étonner aussi par leur empathie et même par leur sagesse. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence des pieuvres, des dauphins, des insectes, rendez-vous à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Des vidéos seront disponibles sur RTL.fr.