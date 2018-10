publié le 24/10/2018 à 05:13

Pour traquer les bateaux de pêches illégaux, les scientifiques vont utiliser des albatros qu'ils vont équiper de radars. Ce sont les oiseaux qui vont chasser les fraudeurs. Ils vont être équipés d'une petite balise argos. Et dès qu'ils croiseront un chalutier dans une zone de pêche interdite un signal sera envoyé par satellite.



L’expérience va se dérouler dans l'océan antarctique, ou il y a beaucoup de braconnage. Des bateaux pêchent des poissons dans des zones protégées, en général ils se font discrets et coupent leur signal GPS. En revanche, et pour des raisons de sécurité pour prévenir les collisions, par exemple, ils sont obligés d'avoir un radar, de faible portée, et celui-ci fonctionne. Ce sont ces radars que les albatros vont repérer. Ces oiseaux sont capables de faire plus de 1.000 km par jour pour trouver leur nourriture. Donc dès qu'ils croiseront un chalutier, à moins de 5 km, leur balise permettra de détecter le signal radar et l'enverra en temps réel par satellite sur un site internet.

Ensuite, les informations seront accessibles aux chercheurs et aux autorités, aux contrôleurs de la mer. Le programme a été mis au point par le CNRS. Une petite balise de 70 grammes va être installée sur le dos d’une centaine d'albatros, quand ils vont venir nicher sur les îles françaises de l'océan indien Kerguelen et Amsterdam.Et si l'homme demande son aide aux albatros, c'est aussi en retour pour aider l'espèce, car à cause de la surpêche, la nourriture, les poissons se font rares et certaines populations d'albatros sont en train de disparaître. Les oiseaux des mers vont pouvoir se venger.