Sans surprise, la circulation est très dense sur les routes à l'occasion de ce premier grand week-end de départs en vacances. Sur l'autoroute A7, des ralentissements ont déjà lieu ce samedi 8 juillet dans la matinée. Au départ de Lyon le trafic n'est pas perturbé, vous passez le tunnel de Fourvière sereinement mais ça se complique ensuite dès Reventin-Vaugris, avec 15 kilomètres de ralentissements avant d'arriver à Valence. Puis de Valence à Orange vous circulez en accordéon sur plusieurs secteurs.

Au final tous ces petits ralentissements vous font perdre du temps : comptez 3h entre Lyon et Orange, c'est le double du temps de trajet habituel. Il y a également du monde sur l'A10 en direction d'Orléans et Bordeaux. Cela coince à environ 20 kilomètres après le péage de Saint-Arnoult à cause d'un accident, générant 45 minutes de bouchons. Deux voies sont en effet ouvertes au lieu de trois. Le pic de circulation est attendu ce samedi 8 juillet aux alentours de midi en France.

Bison Futé a prévenu que la circulation serait encore plus dense samedi sur les grands axes routiers français, notamment dans le Grand-Ouest, le Nord, et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône. La situation sur les routes pourrait également pâtir d'un préavis de grève déposé par la CGT Vinci sur les autoroutes du sud de la France, pour ce week-end, mais aussi le week-end du 14 juillet et le dernier week-end de juillet. Un mouvement reconductible a également démarré vendredi sur les autoroutes de l'Estérel-Côte d'Azur.



La journée de dimanche devrait en revanche être plus calme dans le sens des départs où Bison futé prévoit une circulation habituelle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info