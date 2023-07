Auto : comment éviter la surcharge avant de partir en vacances ?

Si vous prévoyez de partir en vacances cet été, vous appréhendez sûrement la partie de Tetris qui va s'imposer à vous au moment de charger les valises et les sacs de toute la famille.

Afin de remédier à ce problème, RTL vous propose des pistes de réflexion. Avant tout, il faut bien faire attention à ne pas laisser traîner des objets trop lourds dans l'habitacle du véhicule. Effectivement, lorsque vous roulez à 50 km/h, un objet projeté sur le pare-brise est trente fois plus lourd qu'à un moment où il est statique.

Surtout, il vaut mieux ne pas négliger les sacs, boîtes et autres objets peu volumineux, et charger la voiture dans les limites du possible... Cela pourrait avoir un impact au moment du freinage, qui pourrait s'étendre sur cinq à dix mètres de plus que prévu. L'amende de 135 euros que vous risquez serait aussi bien salée. D'autant plus que l'assurance risque ne couvre pas toujours tous les frais.

Vous comprenez donc pourquoi il peut être utile de voyager léger cet été, pour votre portefeuille comme pour la planète.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info