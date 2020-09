Transgenre : la quête d'identité

publié le 30/09/2020 à 02:02

Alex était en couple avec une jeune fille depuis 1 an. En juin, elle a décidé de le quitter pour un autre garçon. Depuis, elle reprend de temps en temps contact avec Alex puis s'éloigne de nouveau. Il sait que cette histoire ne reprendra pas à cause de la différence d'âge. Elle a 18 ans et lui 38.

Michèle s'est fait enlever sa voiture par un huissier de justice pour une petite dette à sa banque.

Gérard a une envie profonde, qu'il ressent depuis très longtemps, de devenir une femme. Il est difficile de l'expliquer à son entourage. Son ex-femme l'avait découvert, mais ses deux enfants ne semblent pas être au courant. Comment aborder et faire accepter cette transition en tant qu'Albane à sa famille ?

Chantal est intervenue à l'antenne il y a environ 1 an à propos de sa relation avec sa mère. Elle a depuis réussi à parler de ce lien et de la jalousie qu'il peut exister entre une mère et sa fille. Depuis, la situation tend à s'améliorer.

Vanessa a déjà entamé sa transition. Devenir femme, c'est se sentir elle-même. Ce n'est pas un plaisir, c'est ce qu'elle est vraiment. Même si le regard des gens n'est pas toujours évident à vivre.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- AFUB (association française des usagers de banque) : Pour la défense des usagers des banques

afub.org ou 01 43 66 33 37

- Association Nationale Transgenre France : Association de soutien et de renseignement

ant-France.eu

