publié le 06/05/2021 à 18:44

Une femme de 31 ans est morte brûlée vive ce mardi à Mérignac, dans des conditions effroyables, par son mari, récidiviste qui avait été condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour violences conjugales. Ce jeudi, Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes était l'invitée de RTL.

"Le drame des violences conjugales n'est pas une affaire simple et face à cette ignominie, on doit tous se poser la question de ces violences que ces hommes commettent et qui vont parfois très loin", dit-elle. "J'ai envie de lancer un appel à tous les juges de France, de leur dire de considérer toutes ces violences conjugales comme des priorités au sein de leurs tribunaux", poursuit la ministre.

"Il y a déjà une prise de conscience très importante, c'est un changement culturel dans lequel nous sommes rentrés. Notre pays est en train de prendre conscience de l'inhumanité de ces actes et tout notre pays doit s'en saisir", selon Élisabeth Moreno.