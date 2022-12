Coupures de courant : y a-t-il vraiment un risque pour les patients sous respirateur artificiel ?

Alors qu'Emmanuel Macron fustige les "scénarios de la peur", le spectre des coupures de courant s'invite dans le débat politique. Le gouvernement les estime possibles si les températures sont très froides, si les Français ne baissent pas suffisamment leur consommation. De son côté, Marine Le Pen dénonce une régression de notre pays et évoque le cas des malades à domicile, sous assistance respiratoire.

"Entendre des gens venir expliquer, avec l'accord du gouvernement, que la vie n'est pas prioritaire, c'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel, ne sont pas essentiels pour le gouvernement. Ils sont essentiels pour nous et donc, nous allons évidemment porter les réclamations nécessaires pour que cette stratégie ne soit pas mise en œuvre", a-t-elle déclaré.

Selon le porte-parole d'Enedis, ces personnes ne font effectivement pas partie des clients prioritaires. Mais, évidemment, les autorités ne vont pas prendre le risque de laisser ces patients mourir. Ces appareils respiratoires, la plupart du temps, ont une batterie intégrée qui leur permet déjà d'avoir une certaine autonomie. De plus, ces personnes sont priées de se signaler auprès des ARS, qui vont transmettre la liste à Enedis. L'idée est qu'ils soient recensés et prévenus 48h avant une éventuelle coupure pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Si le risque est trop important, ils pourraient être temporairement hospitalisés et, si besoin, Enedis pourra même envoyer chez eux un agent pour aller, par exemple, les aider à se déplacer dans une zone où il n'y aura pas de coupure de courant.

