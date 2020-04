Déconfinement : "On a notre vague" en psychiatrie, affirme Lucie Joly

publié le 30/04/2020 à 20:34

Le déconfinement, quel stress ! Après le confinement et ses angoisses, il falloir gérer la peur du retour, même partiel, à la vraie vie. Pour Lucie Joly, psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, "le confinement est une vraie épreuve psychique et une grande partie de la population a mis du temps à s'adapter, à trouver un équilibre."

"Maintenant est venu le temps du déconfinement tant espéré qui est devenu source d'angoisses", continue-t-elle. La nouvelle routine brisée, certains redoutent de sortir de chez eux. "Anxiété dans les transports, réadaptation au travail, peur d'être contaminé ou de contaminer quelqu'un de sa famille"... Les raisons sont multiples.

"Cela va créer des nouvelles angoisses, comme de l'agoraphobie, à la sortie du confinement", assure la psychiatre. "Il va falloir faire un travail sur soi et ce que l'on appelle la résilience." Il faudra par exemple réinstaller des habitudes, des horaires fixes de lever, de coucher et de repas. On peut aussi faire de la méditation en pleine conscience ou de la relaxation, conseille Lucie Joly.

"On a beaucoup de travail en ce moment", explique la psychiatre. "On a tous nos patients chroniques qui n'ont pas leur soin habituel depuis plus d'un mois, les familles qui n'ont pas pu faire leur deuil", mais aussi "les soignants éprouvés par cette crise sanitaire et puis les patients qui souffrent de stress post-traumatique", notamment les patients qui ont fait un long séjour en réanimation, "qui ont été confrontés à la mort". "On a notre vague psychiatrique".