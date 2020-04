Déconfinement : le maire de Bordeaux rouvrira les parcs et jardins le 11 mai

publié le 27/04/2020 à 23:16

La date du 11 mai est attendue partout en France comme étant celle du début du déconfinement progressif. Et la population sera pendue aux lèvres d'Édouard Philippe ce mardi afin d'en connaître les modalités et les contraintes de sorties et de libertés de circuler dans les rues des villes. Concernant la ville de Bordeaux, le maire Nicolas Florian a déjà dévoilé une mesure forte, à savoir l'ouverture des quais de la Garonne.

Invité sur France Bleu Gironde, il a dévoilé une réouverture des espaces publics. "Je vais voir le plan de l'État, mais les parcs et jardins, je compte les ouvrir les 11 ou 12 mai. Pareil pour les quais de la Garonne", a confié Nicolas Florian.

Une réouverture conditionnée à un civisme strict de ses administrés. "Et si je vois qu'il y a un manque de respect des distanciations et des gestes barrières, on refermera", a-t-il prévenu. Par ailleurs, le maire de Bordeaux s'est prononcé concernant les mesures dans les transports. "C'est compliqué de tenir la distanciation dans les trams, c'est pour cela qu'il faut envisager des mesures alternatives, comme en doublant les lignes", a-t-il évoqué.