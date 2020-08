De mystérieuses graines de Chine envoyées en France inquiètent

publié le 24/08/2020 à 22:47

Des graines en provenance de Chine envoyées à des particuliers qui n'ont rien demandé sèment l'angoisse dans le monde entier. Le phénomène touche plusieurs pays sont la France, le Canada ou le Royaume-Uni.

Après plusieurs analyses, le ministère de l'Agriculture américain a émis l'hypothèse que ces envois anonymes ressembleraient à une technique développée dans le e-commerce qui viserait à recueillir des avis favorables de manière illégale pour les sites marchants. Cependant, les analyses ont montré que les graines reçues aux États-Unis seraient seulement des graines de menthe, de concombre, de melon ou de fleurs.

Pour le ministère de l'Agriculture français, ces graines pourraient être "vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives". Le ministère insiste également pour ne pas semer ces graines dans un communiqué publié jeudi 20 août, rappelle le Parisien.

Le ministère recommande clairement de se débarrasser de ces semences et indique les démarches à suivre : placer les graines dans un sac plastique et le jeter hermétiquement clos dans la poubelle d'ordures ménagères afin qu'elles soient détruites. Il demande également d'envoyer des photos des bordereaux d'envois des emballages et des sachets contenant les graines à l'adresse : bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr. Il s'agit de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaire et phytosanitaire du ministère de l'Agriculture et de l'alimentation.