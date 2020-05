publié le 28/05/2020 à 19:10

Les habitants d’Aumeville-Lestre devront prendre leur mal en patience. Malgré les mesures de déconfinement, la plage de cette commune de la Manche restera fermée. La raison est noble : il s'agit de protéger une espèce d'oiseaux grandement menacée.

Ils ont déjà fait leur nid sur la plage. "Notre plage abrite en ce moment plusieurs nids de gravelots à collier interrompu. Il s'agit d'une espèce de petits oiseaux extrêmement menacée, qui a la particularité de nicher à même le sable, explique le maire, Bernard Gosselin, cité par Le Parisien. Donc les marcheurs ne les voient même pas et risquent à tout moment de les écraser. Les autorités ont tout naturellement décidé de ne pas rouvrir cette plage à l'issue de la période de confinement."

"L'espèce est particulièrement vulnérable et le taux de naissance et de survie est assez faible. Il est essentiel de prendre une telle mesure de protection quand c'est possible", abonde Josselin Desmares, délégué départemental du Groupe ornithologique normand, une association de défense des oiseaux. La plage devrait rester fermée au public au moins jusqu'en juillet.

Ce n'est pas la première commune à maintenir les plages fermées pour protéger la faune locale. Dans le Finistère, le maire de Fouesnant a pris une décision identique. Pendant le confinement, différentes espèces d'oiseaux se sont installées sur les plages de sa commune et il a préféré de ne pas perturber leur couvaison, toujours en cours.