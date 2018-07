publié le 27/04/2016 à 13:55

On s'intéresse ce matin à Daesh qui ne recule pas autant qu'on le prétend en Syrie et en Irak. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian réagissait sur France Info sur l'état de la progression du groupe État islamique au Moyen-Orient, et a annoncé que Daesh avait perdu entre 30 et 40% de son territoire. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait juste, et ces chiffres doivent être nuancés. Car il faut prendre en compte les territoires contrôlés par les jihadistes mais aussi les zones dans lesquelles ils exercent toujours leur influence. Des calculs réalisés par l'IHC Conflict Monitor indiquent ainsi que les djihadistes auraient plutôt perdu 22% de leur territoire depuis 15 mois.



Quant à l'Institut américain de l'étude de la guerre, il observe plusieurs zones de progression du groupe État islamique dans l'ouest de la Syrie ainsi qu'au nord de l'Irak. Et d'autres fronts où l'État islamique recule effectivement. En Irak, autour de Bagdad, mais aussi au nord est de la Syrie, zone où les forces Kurdes avancent depuis la frontière turque. D'ici quelques mois on pourrait donc atteindre la fourchette de 30 à 40 % annoncé par le ministre. Mais aujourd'hui ce n'est pas encore tout à fait le cas.