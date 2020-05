Les infos de 7h30 - Le cri d'alarme d'un chirurgien sur les opérations retardées

publié le 20/05/2020 à 08:02

Un cri d'alarme. Celui d'un chirurgien face au retard pris par certaines opérations. Pour Didier Legeais, urologue, la France file tout droit vers une catastrophe sanitaire. Le confinement et la mise sous cloche de plusieurs établissements ont eu pour conséquences de retarder de manière dramatique le suivi de certains patients.

"Deux mois et demi voire trois mois de retard sur des diagnostics et sur du thérapeutique va entraîner probablement des milliers de morts et des milliers de gens qui resteront handicapés avec des chirurgies qui seront retardées de trois mois. Puisqu'à cause du Covid, il y a des chimiothérapies et des radiothérapies pré-opératoires qui n'ont pas eu lieu. Tous ces gens-là dont l'espérance de vie est améliorée sur dix ou quinze ans mourront de façon plus précoce dans les années qui viennent. Or, aujourd'hui nous avons interdiction par certaines Agences régionales de santé de dépasser de plus 40 ou 50% d'activité. C'est dramatique, il faut nous libérer sinon il y a aura des milliers de morts en plus", prévient l'urologue au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Les maires de trois communes du Morbihan ont demandé à la préfecture la fermeture de plages quelques jours seulement après leur réouverture, à cause du comportement de certains promeneurs.

Automobile - Le groupe Renault, en difficulté avant même la crise du coronavirus qui a provoqué un effondrement du marché automobile, doit dévoiler le 29 mai un vaste plan d’économie de 2 milliards d’euros.

Coronavirus - Un dépistage massif est en cours au commissariat d'Arras dans le Pas-de-Calais. Près d'un millier de fonctionnaire vont être testés d'ici samedi après l'identification de trois cas de Covid-19 positifs.