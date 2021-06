Couple : mon partenaire est narcissique

publié le 11/06/2021 à 03:06

Marc a rencontré sa compagne il y a un an lors du premier confinement. Il ont prévu de se marier cet été et son très heureux.

A 41 ans et célibataire depuis 2 ans, Jean-Baptiste n'a pas vu le temps passer. Son désir d'enfant est de plus en plus pressant. Il souhaitait aborder ce sujet d'un point de vue masculin. D'autant qu'après avoir été en couple pendant plusieurs années, Jean-Baptiste n'est pas à l'aise avec les nouvelles façons de faire des rencontres.

Fabio a été père tardivement; il avait 42 ans.

Il y a 4 ans, Julie est sorti avec un homme durant 9 mois. Ils ont même vécu ensemble. Ca ne s'est pas bien passé car il mentait énormément. Mais depuis la fin de leur relation, Julie continue de voir cet homme toutes les deux semaines. Elle sait qu'à chaque fois cela se passe mal mais elle elle n'arrive pas à mettre un terme à cette relation.

Bonnie a vécu le même type d'histoire que Julie. Elle est restée pendant trois ans avec un homme qui avait une triple vie. Elle a réussi à mettre fin à cette relation.

Vincent a débuté une histoire avec une femme et s'est installé avec elle au moment du premier confinement. Mais dans cette relation, il a rapidement eu le sentiment qu'il y avait un problème; et que cela venait de lui. Depuis leur rupture, Vincent, qui se remet en question, se demande si le problème venait réellement de lui ou de son ex.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

