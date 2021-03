Amour : "il n'arrive pas à choisir entre sa femme et moi"

publié le 30/03/2021 à 01:55

Diana a rencontré un homme il y a un an et demi et a décidé de divorcer. Son nouveau compagnon dit qu'il n'est pas heureux dans son mariage mais ne prend pas non plus la décision de quitter sa femme. Diana voit la situation s'éterniser mais ne souhaite pas rompre pou autant.

Inès est perdue dans sa vie. Tout lui semble compliqué. Avec son compagnon, sa mère, sa vie professionnelle… Licenciée il y a un an, elle ne se sent pas la force de faire les démarches pour se reconvertir professionnellement.

Nadia a un fils de 50 ans qui a des problèmes d'alcool depuis son adolescence. Récemment, il a demandé à Nadia d'être sa référente dans le cadre d'une démarche médicale. Fatiguée, elle a décidé de refuser.

Claude fait partie d'une association qui a dû être mise ne veille à cause de la conjoncture actuelle. Malgré la nécessité des mesures sanitaires, elle en regrette les conséquences.

Brigitte souhaitait parler de son idée d'utiliser les bibliothèques de rue pour faire des rencontres durant cette période morose.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

