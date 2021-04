Couple : mon conjoint me néglige

publié le 01/04/2021 à 01:47

Cécile est en couple depuis 5 ans avec son compagnon. Elle l'a rejoint en Corse pour vivre avec lui. Depuis 5 ans, il est de plus en plus dur et Cécile de plus en plus isolée. A Noël il a refusé la venue du fils de Cécile. Elle a vécu ce dernier épisode comme une trahison et a décidé de prendre un appartement seule.

Ghislaine est artiste-peintre et donne aussi des cours d'arts plastiques. Mais à cause de la crise, elle subit de graves difficultés financières. En attendant la validation de ses aides, Ghislaine tente de survivre grâce à sa famille et à de petits boulots.

Comme Cécile, Roselyne a connu un homme qui petit à petit a eu la mainmise sur elle. Elle a été en dépression pendant 2 ans. Elle n'arrivait même plus à envisager un avenir. Finalement, Roselyne a réussi à sortir de cette relation d'emprise.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook