Couple : j'ai peur de m'attacher

Samuel nous parle de deux relations amicales qui comptent pour lui. Il est un peu perdu dans ces sentiments et nous confie d'avoir très peur de s'attacher et peur de l'abandon.



Claire a des problèmes avec son fils suite à ces problèmes d'alcool, depuis plusieurs années, elle n’a plus de nouvelle de lui et de ces petits enfants. Claire ne sait pas comment reprendre contact avec son fils.



Brigitte et son compagnon vivent des moments heureux. Mais elle s'inquiète en songeant à l'avenir et au moment ou la mère de son compagnon ne sera plus là pour s'occuper de lui. Cela la ramène à sa propre histoire.





Frédéric a vécu une enfance très difficile car sa mère était atteinte du syndrome de Münchhausen. Depuis 12 ans, Frédéric a coupé les ponts avec sa mère. Suite à cela il a développé des troubles de l’humeur.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

