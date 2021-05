Couple : J'ai l'impression que mon ex se rapproche de moi

publié le 27/05/2021 à 01:40

Rose a eu plusieurs relations depuis son divorce mais elle a l'impression qu'elle tombe toujours sur le même type d'homme. Pourquoi fait-elle toujours, selon elle, le mauvais choix ?

Nicolas est séparé de son ex-femme depuis 3 ans. Ils ont une fille de 10 ans en commun. Mais depuis quelques mois, Nicolas ressent un rapprochement. Après une rupture difficile, il a le sentiment qu'un nouvel équilibre s'est créé et voudrais peut-être même construire à nouveau avec elle.

Laurence est intervenue à l'antenne pour réagir au témoignage de Nicolas.

La sœur de Martine est hospitalisée depuis un an car sa santé est très dégradée. Pas totalement autonome et sans famille depuis le décès de son fils, elle n'a plus que Martine pour l'aider. Mais Martine culpabilise de ne pas pouvoir assumer la prise en charge de sa sœur.

Hervé a une relation amicale de travail. Mais la relation s'est distendue récemment. Il n'a plus confiance en son amie. Mais Hervé s'est aussi lié avec la fille de cette amie. Et il ne veut pas que le différend avec la mère impacte sa relation avec la fille.

Didier souhaite terminer l'émission en parlant de sa vision de l'amour.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées :

SOS inceste pour revivre : association grenobloise de soutien aux victimes d'inceste et à leurs proches.

Ligne d'écoute : 04 76 47 90 93

sos-inceste-grenoble.org

