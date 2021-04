Amour : "je pense toujours à mon ex que j'ai quitté"

publié le 09/04/2021 à 02:09

> Emilie aime encore son ex mais ne souhaite pas le reconquérir Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 36:16 | Date : 08/04/2021

> Luc a vécu un burn out et partage son expérience Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 27:26 | Date : 08/04/2021

> Sarah a découvert que son mari aimait se travestir Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 29:13 | Date : 08/04/2021

> Marie-France n'arrive pas à faire le deuil de son mari Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 26:13 | Date : 08/04/2021





Emilie a quitté son ex-compagnon il y a 2 ans car elle a appris qu'il l'avait trompée. Toujours en contact, elle continue d'y penser énormément mais ne souhaite pas non plus le reconquérir à cause de ce qu'il lui a fait.

Il y a 7 ans, Luc a fait un burn out. Depuis, il cherche a se reconstruire et témoigne de son parcours.

Sarah et son mari sont ensemble depuis 6 ans et ne vivent ensemble que depuis 1 an. Ils se sont mariés en juillet dernier. Mais ce que vient de découvrir Sarah la trouble. Elle soupçonne fortement son mari de se travestir. Ayant tout quitté pour vivre avec lui, elle ne sait pas comment réagir.

Marie-France est veuve depuis 3 ans. Elle n'arrive pas à se remettre de la perte de son mari, comme si cela venait de se passer.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook