Couple, famille... : l'ambivalence des sentiments

Eric a eu des relations longues mais n'a jamais eu envie d'avoir des enfants avec les femmes avec lesquelles il est sorti. Et pour lui, lorsque l'on est amoureux on doit vouloir des enfants. Donc Eric quitte ces femmes et se retrouve tout seul.

Valérie a une sœur jumelle. Elevée toutes les deux de la même façon, elles se sont éloignées petit à petit. Valérie a le sentiment que sa sœur ressent de la jalousie à son égard depuis petite et ne comprend pas pourquoi. Les deux sœurs ne se parlent plus depuis plusieurs années.

Paul est marié depuis une quinzaine d'années. Mais depuis 5 ans, Paul a des réactions extra-conjugales. Il ne comprend pas ce besoin de plaire. Surtout que Paul culpabilise et a peur que cela mette à mal son couple.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

