Quand les jumeaux ne s'entendent pas

publié le 28/01/2020 à 01:31

La professeure de théâtre de Nicole ne s'est pas présentée au cours de mardi dernier, sans prévenir. Après plusieurs jours sans avoir eu de réponse de sa part, le groupe d'élèves a décidé d'aller sonner chez elle. Toujours aucune réponse. Le courrier n'avait pas été ramassé. Nicole et ses camarades ont donc décidé d'appeler les pompiers. Ils ont trouvé la professeure dans son appartement et l'ont emmené en observation. Nicole se demande quelle attitude adopter lors du prochain cours.

Isabelle a dû quitter son emploi, il y a 5 ans, suite à un accident de travail. A 50 ans, elle a passé son BAC et est actuellement en deuxième année de BTS. Isabelle a parfois du mal à vivre le décalage avec le reste de sa classe qui a une vingtaine d'années. Le décalage à cause de l'âge, la difficulté financière : des obstacles qui provoquent des des baisses de moral chez Isabelle.

Patricia est avec son compagnon depuis 9 ans. Mais depuis le début, il vit à ses crochets. Alors que Patricia s'est sortie de l'alcool et d'une phase très difficile de sa vie en général, cet home ne lui fait pas de bien. Il l'isole et lui ment. Patricia est lucide sur sa situation mais elle n'arrive pas à le quitter.

Chantal est mère de jumelles d'une trentaine d'années. Une des deux est diabétique dès le plus jeune âge. Chantal a dû s'en occuper un peu plus. Aujourd'hui, elle constate que ses deux filles ne sont pas vraiment très proches. Chantal ressent de la jalousie chez l'une et se demande ce qu'elle pourrait faire pour les rapprocher et réchauffer les relations.

Cédric est père de jumelles du même âge. Mais à l'inverse, elles sont très fusionnelles et cela peut aussi être un problème dans certains cas.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

