Coupe de France : des sifflets et cartons confisqués par les stadiers

Alors que la justice a suspendu l'interdiction de rassemblement des syndicats aux abords du Stade de France, en marge de la finale de la Coupe de France, comme elle l'a promis, l'intersyndicale distribue aux supporters des sifflets et des cartons rouges. Ils doivent être utilisés à la 49e minute du match, comme une action symbolique, en réponse à l'utilisation du 49.3 pour le passage de la réforme des retraites.

Néanmoins, selon les informations de BFMTV, les stadiers qui procèdent à la palpation avant d'entrer dans le stade ont confirmé qu'ils avaient eu pour consigne de confisquer les sifflets, dont l'utilisation a été interdite par la Fédération pour ne pas perturber le match. Il en de même pour les cartons rouges avec l'inscription "non à la retraite à 64 ans".

Même si les syndicats craignent une "censure en direct", qui permettrait de ne pas entendre et de ne pas voir les actions en tribune, le groupe France Télévisions a assuré qu'il ferait "son métier et assurera la meilleure retransmission de cette finale de la Coupe de France, la plus factuelle et fidèle à ce qui se passera dans le stade". Néanmoins, aucune image de la tribune présidentielle ne sera retransmise dans les écrans du Stade de France

