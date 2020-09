publié le 29/09/2020 à 14:15

A Boqueho, c’est d’abord l’effet parapluie de la future antenne 5G, à 500 mètres de l’école, qui inquiète les familles. "On ne connait pas encore les répercussions au niveau des ondes, et on ne sait pas si les enfants de l’école ont un risque pour leur santé ou pour leur croissance", s'inquiète une mère d'élève.

"Comme le fameux nuage de Tchernobyl qui s’est arrêté à la frontière, l'État nous impose ça en disant 'vous allez voir, c’est magique', ben non ce n’est pas magique !", s'emporte un autre habitant.

Derrière le zinc du pub qu’il tient depuis bientôt trente ans, Jean-Jacques Daniel insiste aussi sur la question sanitaire : "J’ai connu un militaire qui me racontait que sur un bateau, avec des radars qui fonctionnent avec des ondes très courtes aussi, quand un oiseau passait devant, il prenait feu. (J'ai) l’impression d’être pris au piège et donc il faut se défendre".

Le panneau de présentation du chantier de l'antenne 5G, à Boqueho Crédit : Patrice Gabard

En première ligne de ce combat se trouve notamment Benoit Hinault, dont la propriété est la plus proche de la future antenne, juste de l’autre côté de la route. En plus des craintes pour sa famille, l'homme s'inquiète pour ses chevaux.

"Personnellement sur mes parcelles d’en haut, je ne sais pas si je mettrai des chevaux, des juments pour pouliner puisqu’on sait qu’on a eu des cas d’animaux qui perdaient leurs poulains parce que la prise de terre de l’antenne, qui est énorme, provoque des problèmes dans le sol", affirme-t-il.

La municipalité a demandé des garanties

Des interrogations et des critiques que la majorité municipale comprend, même si elle défend l'installation de cette antenne. Sébastien Garnier, premier adjoint en charge du dossier, assure avoir demandé des garanties auprès des opérateurs. "D’ici là, il va y avoir une étude de l’Anses qui va paraître sur le premier trimestre 2021 et qui pourra donner des renseignements sur d’éventuels effets nocifs sur la santé", ajoute le membre de l'équipe municipale.

Les habitants de Boqueho souhaitent se mobiliser contre l'installation de l'antenne 5G sur un parking de la commune Crédit : Patrick Gabard

Pour Dominique Le Rigoleur, patron du bar-épicerie de ce bourg d’un millier d’habitants, la 5G c’est aussi "la crainte d’être tracé, d’être fliqué. On peut regarder combien on a de steaks dans son frigo, on n’a pas besoin d’avoir son portable et de le regarder sur une application. Ce flicage constant, la liberté individuelle en prend un coup, et donc la 5G ne sert après qu’à amplifier tout ça".

Un collectif contre cette antenne et surtout contre la 5G devrait bientôt se mettre en place à Boqueho.