Corse : qu'est-ce que la fièvre catarrhale ?

En Corse, la fièvre catarrhale est de retour. Alors qu'elle avait déjà touché l'Île de Beauté en 2001, deux foyers de contamination ont été détectés et confirmés, selon nos confrères de LCI. Cette fièvre touche les ruminants domestiques mais aussi sauvages.

Les éleveurs ne cachent pas leur inquiétude face à cette fièvre : "On les voit mourir et on ne peut rien faire. On se sent impuissants. Si on est vraiment impactés comme c'est le cas de nos voisins en Sardaigne, ça sera quelque chose de catastrophique. On aura du mal à s'en remettre", confiait alors Jean-Louis Paoli, président de l'Interprofession Laitière Ovine et Caprine de Corse (ILOCC).

Ce virus qui touche les ovins, se transmet par un moucheron qui pique les bêtes. Ce qui rend alors la propagation extrêmement rapide. Pour tenter de limiter les dégâts, Sandrine, Ferrandi, vétérinaire sanitaire essaie d'apporter des réponses quant à la vaccination : "Je tiens à rassurer les éleveurs qui ont vacciné chaque année régulièrement : s'ils ont encore vacciné l'été dernier, la couverture vaccinale tient quelques semaines, quelques mois. Par contre, se pose la question des jeunes animaux qui n'ont pas été vaccinés au printemps dernier", a-t-elle déclaré.

"Un vaccin existe, il n'est pas donné, c'est évident, mais maintenant, il peut y avoir une solution temporaire pour protéger au mieux les animaux contre les insectes : des produits qu'on met sur le dos des animaux pour éviter que les moucherons viennent piquer." a ensuite, ajouté la professionnelle.



Mardi 19 octobre, une réunion de crise a eu lieu entre les éleveurs, les services vétérinaires ainsi que l'État, avec pour objectif, d'éviter de reproduire le même scénario d'il y a 20 ans.