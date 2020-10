États-Unis : un an de prison ferme pour deux fêtes pendant le confinement

publié le 01/10/2020 à 03:46

Un Américain de 42 ans a été condamné à un an de prison ferme et 5.000 dollars (environ 4.200 euros) d'amende pour avoir enfreint les règles du confinement en organisant deux fêtes chez lui pendant cette période.

Les faits ont eu lieu dans le Maryland au mois de mars. Selon CNN, qui rapporte les faits, l'individu a organisé deux soirées avec à chaque fois une cinquantaine d'invités, alors que les rassemblements de plus de 10 personnes étaient interdits.

Le soir du 22 mars, des voisins ont appelé la police qui est allée sur place et a réussi à mettre fin à la fête. Bien que le quadragénaire ait tenté de négocier. Mais cinq jours plus tard, il a récidivé et a refusé de se plier aux forces de l'ordre, qui l'ont alors immédiatement arrêté.

En plus de l'année de prison ferme et de l'amende, cet homme devra aussi se montrer irréprochable pendant trois ans, ce qui correspond à la période de probation sans surveillance à laquelle il devra se plier s'il ne veut pas retourner derrière les barreaux.