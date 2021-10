Vaccins anti-Covid : les autorités déconseillent Moderna pour les rappels

Changement de stratégie dans la campagne de vaccination anti-Covid. Alors que jusqu'à présent, les injections de rappels pouvaient être réalisées avec le sérum Pfizer et Moderna, la Haute autorité de santé (HAS) recommande désormais de privilégier le premier cité en raison du principe de précaution.

La raison invoquée serait un risque plus important de péricardites et de myocardites, notamment chez les plus jeunes. Pour rappel, depuis le 1 er septembre les personnes âgées d'au moins 65 ans et celles souffrants de comorbidités sont éligibles à une dose de rappel. Jusqu'alors, seul Pfizer faisait l’objet d’une autorisation de la part de l’Agence européenne des médicaments pour ce genre d'injection. Cependant Moderna était aussi utilisé, car il n'existait pas de contre-indication.

Depuis, l'HAS a reçu plusieurs signalements venus de Scandinavie, mettant en garde contre des risques myocardites et de péricardites suite à des injections de doses de Moderna. La Suède, la Finlande et la Norvège ont, la semaine dernière, déconseillé d'utiliser ce sérum chez les adolescents et jeunes adultes.

C'est donc grâce à ces données que la HAS a décidé de suspendre l'utilisation du vaccin Moderna uniquement pour les rappels, il est toujours utilisé pour les injections initiales. Pour rappel, le gouvernement n'est pas obligé de suivre les recommandations de cet organisme même s'il le fait habituellement.