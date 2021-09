Coronavirus : quelles sont les règles pour les soirées étudiantes ?

Bientôt le retour des week-ends d'intégration et soirées étudiantes. Période de Covid oblige, des règles spécifiques ont été mises en place par le gouvernement pour encadrer les événements festifs étudiants. Voici un récapitulatif du protocole en vigueur.

Les organisateurs de soirées étudiantes doivent se soumettre à différentes obligations et obtenir certaines autorisations. Tout d'abord, si vous organisez un événement via une association en tant qu'organisatrice d'une manifestation publique, vous devez obtenir une autorisation municipale ou préfectorale. Vous devez également remplir une déclaration d’ouverture de débit de boisson temporaire et une déclaration à l’assurance.

En ce qui concerne les lieux des évènements, ils pourront se dérouler dans les établissements d’enseignement supérieur en intérieur ou en extérieur ou les établissements recevant du public, soumis à l’obligation de mettre en place le contrôle du passe sanitaire tels que les discothèques, salles de spectacles ou bars. Une jauge de 75 % est mise en place dans les espaces clos. Aussi, le port du masque est recommandé et du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition des participants.

Pour l'évènement en lui-même, il sera accessible uniquement sur présentation d’un passe sanitaire et un cahier de rappel devra être mis en place.

Une charte dédiée au protocole sanitaire à respecter est à disposition et récapitule l'ensemble de ces contraintes. Par ailleurs, toutes les règles autour de l'organisation d'évènements étudiants est à retrouver sur le site etudiant.gouv.fr.