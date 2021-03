Coronavirus : que faire en attendant des jours meilleurs ? Les idées de Trierweiler

publié le 03/03/2021 à 19:15

J’ai bien écouté Philippe Caverivière mardi 2 mars, et il m’a beaucoup fait rire. Surtout quand il a parlé des 4 à 6 semaines que nous devions tenir face à la Covid d’après les déclarations d’Emmanuel Macron. Moi, j’ai plutôt voulu me demander ce qu’on pouvait faire en 4 à 6 semaines. Puisque quelques jours se sont déjà écoulés, je vous ai fait une côte plus ou moins mal taillée, de cinq semaines soit 35 jours.

Alors que peut-on faire en cinq semaines ? Pas le Vendée Globe en tout cas puisque le meilleur temps jamais tenu est de 74 jours. Un record détenu par Armel Le Clea’ch en 2016-2017. Mais trente-cinq jours c’est exactement le temps qu’il a fallu à Thomas Coville pour franchir l’Équateur dans sa course en solitaire et nous étions aussi en 2016.

Jean-Pierre Majeux et Colette Boutet quant à eux ont réalisé la traversée de l'Europe en autonomie à bicyclettes, avec trente kilos de bagages. Ils ont pédalé 3.540 km en 35 jours. Ils ont ainsi traversé la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse avant de rentrer à la maison.

La Bible, Dickens, George Bush...

Sinon 35 jours c’est exactement le temps que recommande le conseil supérieur de la santé entre deux doses de vaccin Pfeizer. C'est le temps qu’il a fallu aussi à l’écrivain Joel Dicker pour réorganiser sa bibliothèque. C'est peut-être un hasard, mais c’est au 35e jour de jeûne dans le désert que Jésus permit à Lucifer de s’approcher pour le tenter. Et le nombre 35 est employé 5 fois dans la Bible.

En numérologie, le nombre 35 est extrêmement positif, c’est la réussite, l’énergie créatrice. Mais moins de six semaines, c’est le temps qu’il a fallu à Charles Dickens pour écrire Un conte de Noël, qui est considérée comme son œuvre la plus parfaite. J’ai même déniché un roman dont le titre est Trente-cinq jours signé Virginie Ferreira, l’histoire d’une jeune femme abandonnée par son fiancé le jour du mariage. Pas sûr que ce soit un chef-d’œuvre.

Et il y a encore d'autres choses. Dans les mémoires de messire Philippe de Commynes (XVe siècle) qui rapporte une entrevue avec Philippe Lebel, il est précisé que le traité des cardinaux a lieu trente-cinq jours avant l’élection du pape. Et puis il avait fallu attendre trente-cinq jours de recomptage après l’élection américaine de 2000 pour savoir qui succéderait à Bill Clinton. Et ce fut donc George Bush.

Mais cette chronique ne serait pas complète si je ne parlais pas de l’élection présidentielle de chez nous. La Constitution fixe un délai précis mais souple pour la tenue de l’élection présidentielle. Celle-ci doit se dérouler 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration du mandat du président de la République en exercice. Voilà, voilà !