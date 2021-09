Coronavirus : qu’est-ce que la méthode des tests “poolés” ?

Comme l'an dernier, la rentrée scolaire se déroule sous protocole sanitaire. Plusieurs voix s'élèvent pour le compléter avec des tests "poolés", qui possèdent de nombreux avantages. En effet, ils coûtent moins chers, sont plus rapides mais présentent tout de même certaines limites. Le terme "poolage" correspond au regroupement de plusieurs échantillons au sein d’une même analyse biologique afin de réduire le nombre de tests réalisés et d’augmenter la cadence des dépistages.

Il faut également préciser que cette méthode n'a d'intérêt que lorsque la circulation du virus est faible, lorsqu'il y a peu de cas, comme en ce moment dans l'Hexagone. Dès le début de l'année, la Haute autorité de Santé (HAS) recommandait qu'on mette en œuvre ces tests "poolés", pour juger de leur efficacité.

Néanmoins, cette efficacité est mise en doute par les biologistes. Selon eux, les tests salivaires sont moins performants que les prélèvements nasopharyngés, avec 10% de sensibilité en moins. Par ailleurs, cette fiabilité risque de diminuer lorsqu'on dilue une dizaine voire une trentaine d'échantillons ensemble.

De son côté le ministère de la Santé confirme que cette technique n'est pas du tout expérimentée actuellement en milieu scolaire et que ce n'est pas à l'ordre du jour. Aux États-Unis, en Inde, en Israël et en Chine, le "poolage" est en revanche utilisé avec plus ou moins de succès.