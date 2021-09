Coronavirus : "Les personnes en contact avec des enfants doivent être vaccinées", selon un épidémiologiste

Faut-il craindre une reprise de l’épidémie avec la rentrée ? "La rentrée, c'est plus d'interactions sociales" et donc "des conditions plus favorables pour la propagation du virus et le variant Delta", estime Antoine Flahault, épidémiologiste.

Invité de RTL ce jeudi 2 septembre, le directeur de l’institut de Santé Globale à l’université de Genève demande à ce que "toutes les personnes en contact avec des enfants de moins de 12 ans soient vaccinées". Antoine Flahault estime que si la vaccination est obligatoire pour les soignants parce qu'ils sont en contact avec des personnes vulnérables, elle doit aussi l'être pour ceux en contact avec les plus jeunes.

Quant aux enfants de plus de 12 ans, Alain Flahault milite pour davantage de vaccination. "La vaccination ne protège pas à 100% (...) mais il faut ajouter à la vaccination, le port du masque, la ventilation dans les écoles et des tests. Il faut voir la vaccination comme une façon de réduire les risques", ajoute-t-il.