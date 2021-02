Coronavirus : pourquoi le nombre de sacs oubliés explose dans le RER C

publié le 19/02/2021 à 17:35

Depuis bientôt un an, notre rapport aux transports publics a connu un véritable bouleversement. Parmi les changements notables, le personnel de la ligne C du RER a notamment eu la surprise d'enregistrer un nombre grandissant de bagages oubliés à bord.

Comme le raconte Le Parisien, pour le seul mois de septembre dernier, 2.792 trains ont été impactés par la présence d'un sac abandonné, pour un retard cumulé de 656 heures. A titre de comparaison, 2 750 trains avaient été touchés sur l'ensemble de l'année 2019 pour 605 heures de retard.

"L'hypothèse la plus probable serait étroitement liée à la Covid-19, explique la direction de la ligne. Avec le port du masque, le champ visuel est réduit et les préoccupations dans les transports en commun ne sont plus tout à fait les mêmes. Les voyageurs portent davantage leur attention sur l'environnement et les personnes qui les entourent plutôt que sur leurs effets personnels".

Une longue procédure en cas d'oubli

Quand un sac est abandonné à bord, une procédure de "levée de doute" est lancée pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un sac piégé. Cela peut aller jusqu'à l'isolement du train avec l'installation d'un train vide sur la voie la plus proche pour limiter les risques, explique le quotidien.

Une équipe d'intervention spécialisée est alors dépêchée sur place et un chien vient s'assurer qu'aucun explosif ne se trouve à l'intérieur. Le trafic reprend ensuite progressivement. En moyenne, 1h45 de retard sont enregistrées.

En 2020, près de 3 millions de voyageurs ont été impactés. "Oublier un bagage/colis dans une gare ou un train est passible d'une amende de 150 € (ou 200 € en paiement différé) si le propriétaire est retrouvé", rappelle la SNCF.