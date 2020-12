et Ryad Ouslimani

publié le 31/12/2020 à 09:35

L'année 2020 touche à sa fin, et elle a été intense pour ne pas dire éprouvante. Philosophiquement, "c'est peut-être l'entrée dans le XXIème siècle qui vient de se jouer", explique sur RTL Cynthia Fleury, philosophe, professeure titulaire de la Chaire "Humanité et santé" au Conservatoire national des arts et métiers.

"Nous avons fait l'expérience très concrète d'une faille systémique (...) Nous avons vu ce qu'était une expérience d'effondrement", ajoute la professeure. La privation de jouir de certaines libertés de base, comme l'accès à l'espace public, est l'une des expériences concrètes de l'effondrement à cause de la crise sanitaire.

"C'est peut-être assez extraordinaire comme épreuve à passer pour la question de la résilience", note Cynthia Fleury. Cette capacité à se relever d'une épreuve difficile est devenue obligatoire. "En revanche ça ne se jouera pas sur un an", pointe la philosophe. Elle indique que les épreuves à affronter, comme les enjeux climatiques ou de "consolidation de l'État social, l'une des grandes armes de demain", sont inscrites dans le temps.