Covid-19 : "Nous avons un devoir d'optimisme", dit le sociologue Gérard Mermet

publié le 25/12/2020

La crise du nouveau coronavirus servira-t-elle d'électrochoc et va-t-elle changer nos sociétés pour le meilleur ? C'est ce qu'espère le sociologue Gérard Mermet, selon qui "nous devons faire preuve d'optimiste" dans cette période anxiogène.

Le spécialiste de l'analyse des modes de vie, du changement social et de la consommation exhorte les pouvoirs publics à penser ce monde d'après, car "gérer les crises actuelles, c'est surtout penser à l'après-crise".

Gérard Mermet regrette toutefois que les personnalités du monde politique et économique ne se préoccupent pas assez de ces questions, privant ainsi les Français de "référents pour l'avenir". Selon lui, la peur et la violence générées par la crise ne constituent pas "un bon substrat pour développer l'après". Sans compter le manque d'unité au sein de la société qui nous empêche de partager des valeurs communes et donc d'"avancer".