Coronavirus : moins de nouveaux cas, léger reflux des hospitalisations... où en est l'épidémie ?

La vague épidémique se poursuit dans les hôpitaux, alors que le nombre de nouveaux cas, lui, confirme bel et bien sa diminution. Samedi 16 avril, Santé publique France a enregistré 111.583 cas en 24 heures, soit environ 14.000 de moins que la veille et 30.100 de moins qu'il y a une semaine. La moyenne des infections sur les sept derniers jours s'établit à 120.665, contre 134.876 il y a une semaine.

Cette baisse du nombre de nouvelles infections s'accompagne d'un léger reflux des hospitalisations. On compte actuellement 24.894 patients hospitalisés, dont 885 nouvelles admissions, contre 23.474 malades le 9 avril dernier. Parmi eux, 1.630 sont pris en charge dans les services de soins critiques qui soignent les cas les plus graves. Sur une journée, la pression diminue légèrement, 1.652 patients vendredi. Cependant, la saturation - relative - des services de réanimation reste plus élevé que sept jours plus tôt (1.543 personnes).



La maladie a emporté 45 personnes au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total des décès à 144.122 morts depuis le début de l'épidémie il y a plus de deux ans.

Côté vaccination, quelque 54,30 millions de Français ont reçu au moins une dose (80,5% de la population totale) et 53,39 millions sont complètement vaccinés (79,2% de la population totale). Par ailleurs, 40,69 millions de personnes ont reçu au moins une dose de rappel.