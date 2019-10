Les animaux au sein du couple

publié le 30/10/2019 à 01:22

Carole est en couple depuis 7 ans et tout va très bien. Elle est allée promener son chien sous la pluie ce week-end et cela n'a pas plu à son compagnon. Elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il s'est énervé et a parlé de la mère de Carole, qui est un sujet sensible. Elle a donc décidé de rompre sur-le-champ. Est-ce que cet homme ne serait pas jaloux du chien de Carole.

Charlotte vivait dans un pays étranger avec toute sa famille. Après 23 ans de mariage, elle a découvert que son mari avait des relations extra-conjugales tarifées. Depuis, Charlotte a demandé le divorce et est rentré en France. Très en colère, elle sait qu'elle a pu dire des choses à ses enfants qu'elle n'aurait pas dû dire. Comment calmer cette colère pour ne pas qu'elle rejaillisse sur eux ?

Annick est intervenue en avril à l'antenne. Son mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Avec un enfant de 9 ans, le mari d'Annick avait décidé d'être placé dans un établissement spécialisé pour ne pas compliquer la vie de famille. Le mari d'Annick est décédé en septembre. Mais Annick a décidé de s'investir pour cette cause.

