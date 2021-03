et AFP

publié le 03/03/2021 à 20:59

L'incertitude planait depuis plusieurs jours. Certains territoires seront-ils confinés le week-end comme c'est actuellement le cas à Dunkerque ou sur le littoral des Alpes-Maritimes ? Selon une source gouvernementale, le Pas-de-Calais, où les hôpitaux sont saturés, sera finalement le seul département à être confiné le week-end. L'annonce est tombée ce mercredi 3 mars peu avant 21 heures. Paris et l'Île-de-France ne seront donc pas confinés le week-end, comme cela avait pu être envisagé.

"Nous constatons de fortes tensions sur le système hospitalier, une hausse du nombre de cas mais pas une explosion, sans homogénéité territoriale. Il faut donc une mobilisation générale, de l'efficacité et du pragmatisme local. Mais un confinement national ou le week-end n'est pour nous qu'un dernier recours", a développé la même source.

Dans le Pas-de-Calais, l'exécutif a proposé un confinement pour les trois prochains week-ends, en concertation avec les élus qui réclamaient des mesures fortes. "Il faut savoir saisir la main tendue", explique cette source gouvernementale. Elle estime que, globalement, il est essentiel de "renforcer la politique de test et d'isolement" et d'"accélérer la vaccination", l'une des pistes étant d'autoriser rapidement les pharmaciens à vacciner.

À noter que des restrictions supplémentaires vont être appliquées dans les 20 départements placés sous surveillance renforcée. Des mesures qui se décideront au cas par cas et en concertation avec les élus locaux, et qui visent en particulier les lieux de brassage. Ces nouveaux dispositifs anti-Covid seront annoncés et détaillés par le Premier ministre Jean Castex, lors de son point presse sur la situation sanitaire, prévue jeudi 4 mars.