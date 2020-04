publié le 26/04/2020 à 13:47

La communauté musulmane de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) paie un lourd tribut de l'épidémie de coronavirus. La municipalité a été contrainte d'agrandir son carré musulman à tel point les places dans cette partie du cimetière sont difficiles à obtenir.

54 tombes supplémentaires ont été creusées. "L'extension était inévitable et prévue mais pas aussi rapidement. La crise du coronavirus a tout accéléré", explique Patrice Leclerc, le maire PCF de la ville dans les colonnes du Parisien.

Le nombre de décès à Gennevilliers dépassera les 80 en mars et avril, selon l'édile, contre 12 l'année dernière. Le besoin de tombe supplémentaire s'explique non seulement par une hausse de la mortalité, mais aussi par l'impossibilité de rapatrier les corps des défunts au Maroc et en Algérie, notamment, rapporte le quotidien francilien.



Le maire a écrit au préfet pour alerter contre les difficultés de sa ville pour trouver de la place pour enterrer ses morts et appelle les autres communes à ouvrir des carrés musulmans, ce qu'a annoncé la ville de Levallois-Perret.