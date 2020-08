publié le 28/08/2020 à 16:24

Les femmes sont-elles désavantagées par les épreuves orales d'admissions à l'École normale supérieure ? À en croire les résultats des concours de cette année, dont le déroulé a été bouleversé par la crise sanitaire liée au coronavirus, la réponse est oui. Dans un communiqué publié mercredi 26 août, la prestigieuse école de la rue d'Ulm a promis, comme chaque année, "une étude approfondie de l'ensemble des résultats".

En filière littéraire (A/L et B/L) particulièrement, les chiffres sont sans appel. La session 2020 a vu 71% de femmes admises contre 60% en 2019, relève Le Monde. "Dans la série 'langues vivantes', le résultat est encore plus frappant : parmi les 34 reçus, on ne compte que trois hommes, alors qu’ils constituaient un tiers des admis l’an passé, et un quart en 2018", analyse encore le quotidien.

Interrogées par le journal, plusieurs expertes soulignent que les épreuves orales font davantage appel à des compétences encouragées chez les garçons. Ce qui pourrait expliquer ces disparités. "Les filles adhèrent bien moins à la mise en scène de soi attendue à l’oral, particulièrement celles issues de milieu populaire. Une mise en scène correspondant à des stéréotypes de genre et de profession valorisés par l’institution, qui vont influencer, même inconsciemment, le jugement du jury", commente ainsi la sociologue Annabelle Allouch.