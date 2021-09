Coronavirus : la Nouvelle-Calédonie de nouveau confinée

C'est le troisième confinement en 18 mois pour la Nouvelle-Calédonie. Ce lundi 6 septembre, le président du gouvernement, Louis Mapou, a annoncé un confinement strict d'une durée de deux semaines, dès mardi 7 septembre, 12 heures, rapportent nos confrères de La 1ère. Tous les établissements scolaires sont eux, déjà fermés.

Cette mesure intervient après la découverte de trois cas autochtones de Covid-19 auprès de trois résidents. "Les mesures déjà en vigueur en mars 2020, puis en mars 2021 vont de nouveau s'appliquer", a affirmé le haut-commissaire, Patrice Faure.

Parmi ces trois personnes touchées par le coronavirus, une est hospitalisée depuis plusieurs jours. Elle est symptomatique et non vaccinée. La seconde, elle, est vaccinée et asymptomatique. Quant à la dernière, elle est également non vaccinée et symptomatique. Elle a été admise en service de réanimation lundi 6 septembre. Ces trois personnes n'ont aucun lien les unes avec les autres.

Les raisons du confinement

Ce nouveau confinement strict "doit permettre de casser la transmission du virus", expliquait Patrice Faure. Pour cela, les déplacements seront donc interdits, sauf entre son domicile et lieu de travail, pour une consultation ou encore pour des soins médicaux. Ces sorties seront également limitées aux membres d'une même famille, pour prendre l'air dans un périmètre restreint.

Par ailleurs, toutes les réunions seront désormais interdites elles aussi. L'attestation de déplacement afin de justifier d'un motif impérieux fera son retour. Des contrôles seront donc effectués. Le port du masque est également obligatoire en dehors du domicile.

Portes closes pour les établissements scolaires

Les établissements scolaires et campus, ont eux, déjà fermé leurs portes pour une durée de quinze jours. Quant aux crèches, elles fermeront dès mardi midi. Des dispositifs d'accueil seront mis en place pour les enfants du personnel prioritaire.

L'intégralité des établissements recevant du public comme les bars, discothèques, salles de jeux ou encore salles de spectacle fermeront également à compter de mardi 12 heures. Les activités économiques ne recevant pas de public, pourront quant à elles, se poursuivre tout en privilégiant le télétravail.