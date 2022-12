Coronavirus : François Braun ne rejette pas l'idée d'un retour du masque obligatoire

Les chiffres de contamination au Covid-19 ont commencé à remonter en France depuis plusieurs semaines. Alors que la Première ministre, Élisabeth Borne, a récemment appelé les Français à remettre le masque, notamment dans les transports, afin d’endiguer une nouvelle vague, le ministre de la Santé a évoqué un retour de l’obligation du port du masque.

Invité ce dimanche 4 décembre sur le plateau de nos confrères de BFMTV, François Braun a assuré : "Si on continue à augmenter les contaminations, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances".

Il a néanmoins assuré "faire confiance aux Français", pour faire preuve "de responsabilité individuelle" et a rappelé que c’était avant tout une mise en garde : "Je ne suis pas favorable en général à la coercition. Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront la situation", a-t-il affirmé. À noter que pour rendre obligatoire le port du masque, il faut soit adopter une loi d’urgence sanitaire, soit passer par un décret de Matignon.

"Un appel à la vaccination"

Pour faire face au retour du virus, l’ancien urgentiste a rappelé l’importance du vaccin, aussi bien contre le Covid que contre la grippe. "Je lance un appel solennel à la vaccination", a-t-il déclaré. "C'est quand même absurde, on sait que si on ne vaccine pas, on va avoir des morts et on ne vaccine pas".

Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a déploré ce dimanche 4 décembre, le niveau "désolant" de la vaccination.

