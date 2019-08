L'éco and You du 29 août 2019

C'est une initiative qui se développe de plus en plus dans les départements. Cette année, la Dordogne, la Gironde et le Loir-et-Cher vont autoriser le cumul du RSA et du salaire de saisonnier pour les vendanges et l’hôtellerie. Une option déjà adoptée par l'Alsace, le Rhône et la Côte-d'Or depuis quelque temps.

Légalement, il était déjà possible d’additionner le RSA et un emploi. Mais en suivant un système complexe de décote. Le RSA, est un socle de base, un minimum de rémunération de 559 euros pour une personne seule et jusqu'à 1.007 euros pour une personne seule avec 2 enfants. Lorsqu'un bénéficiaire travail un peu, et touche 100 euros de salaire par mois, son RSA baisse de 38 euros, il gagne donc réellement 62 euros.

Beaucoup d'allocataires préfèrent donc ne pas prendre de petits boulots, de peur de voir leur RSA supprimé. Avec l’arrêté pris par les départements sus-cités plus de système de décote, le RSA sera verser en intégralité, en plus du salaire de saisonnier.

L'agriculture et l’hôtellerie manquent de main-d'œuvre

Cette mesure répond à de gros problèmes de main-d'œuvre. Si on regarde les chiffres, on manquait de 50.000 saisonniers dans l'hôtellerie-restauration avant l'été. On cherche 141.400 personnes dans la viticulture et l'agriculture, notamment pour les vendanges, mais on manque de bras toute l'année dans ces secteurs. Avec ce système, on remet le pied à l'étrier aux bénéficiaires du RSA, on lutte contre le travail au noir et on fait appel à une main-d'œuvre locale plutôt qu'à des saisonniers venus d'Europe de l'Est, par exemple.



Il est difficile d'établir un lien concret entre le cumul du RSA+salaire de saisonnier et la baisse du chômage. Mais si on regarde les départements où ce système a déjà été mis en place, on constate que le nombre de bénéficiaires du RSA baisse plus vite qu'ailleurs (-15% dans le Haut-Rhin en 2 ans, 3000 allocataires ont retrouvé un poste dans le Bas-Rhin sur les derniers mois).