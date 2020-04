publié le 18/04/2020 à 16:22

Le grand cœur des supporters lensois n'est pas un vain mot. Avec leur club, certains se sont associés à l'opération Tous ensemble contre le Covid-19 dans la région de l'Artois, où le groupement hospitalier a fait part d'un cruel manque de surblouses. Un atelier de fabrication a donc vu le jour avec l'aide des collectivités et de la Préfecture.

Objectif, grâce aux bénévoles : produire 18.000 unités par semaine pour répondre aux besoins des soignants. Jean-Benoît participe à cette initiative où il retrouve ces valeurs chères à sa région et à son club des Sang et Or. "Je suis abonné depuis cinq ans et je suis supporter depuis l'âge de quatre ans, je suis un acharné du RC Lens", confie-t-il avant de développer ses motivations.

"Je suis enseignant et étant confiné chez moi, en bonne santé et me sentant inutile, c'était vraiment une opportunité de répondre à une attente un peu urgente sans se poser de question. Je suis à la fois heureux et content d'être là parce que je me sens utile plutôt que de rester enfermé chez moi (...) Le RC Lens, c'est quand même une mentalité différente. C'est le cœur en avant. Je trouve ça hyper important".