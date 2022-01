Plus de 400.000 cas de Covid-19 en 24h, selon les chiffres de Santé Publique France. C'est un fait, les Français se font tester de plus en plus ces dernières semaines. Par exemple, près d'1,5 million de Français s'étaient fait tester le 24 décembre dernier.

Pour aider les professionnels de santé à effectuer ces tests, le ministère de la Santé dans un décret paru jeudi au Journal Officiel a ouvert les tests à 16 nouvelles professions.

Cette possibilité intervient le jour des annonces de Jean Castex sur la levée des restrictions contre le coronavirus. Le premier Ministre l'a annoncé jeudi : plus de 11 millions de tests ont été réalisés entre le 10 et le 16 janvier. Avec ces 16 nouveaux métiers, cela porte à plus d'une trentaine le nombre de professionnels habilités à effectuer des test Covid.

16 nouveaux métiers autorisés à tester

Voici la liste des nouveaux métiers autorisés à effectuer des tests au coronavirus :

- assistant dentaire

- audioprothésiste

- diététicien

- épithésiste

- ergothérapeute

- oculariste

- opticien-lunetier

- orthophoniste

- orthoptiste

- orthoprothésiste

- orthopédiste-orthésiste

- pédicures-podologue

- physicien médical

- podo-orthésiste

- psychomotricien

Un sacré choix qui devrait permettre de faire face à la demande, "toujours plus grande" selon Olivier Véran.