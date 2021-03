publié le 07/03/2021 à 10:46

RTL Evènement vous emmène aujourd'hui à l'hôpital Charles-Foix d'Ivry sur Scène. C'est un projet pilote, organisé par le théâtre de la Ville de Paris en partenariat avec l'AP-HP. Trois fois par semaine, des comédiens, musiciens et danseurs, rassemblés dans la Troupe de l'imaginaire, se relaient au chevet d'enfants et d'adultes de l'Unité de Neurologie et Soins de Longue Durée.

Claire, danseuse, et Ludovic, musicien, entrent dans la salle à manger de l'hôpital. Trois patients en fauteuil, atteints de maladies neurologiques, dodelinent de la tête au rythme des percussions africaines. Claire se jette sur le sol et improvise une chorégraphie devant Monsieur H, 27 ans. Recroquevillé dans son fauteuil, il sourit et petit à petit imite ses mouvements sous le regard ébahi des soignants. "Il s'est redressé sur son fauteuil, c'est incroyable. On sent qu'il y a une conversation sans mots. C'est toujours difficile de quitter les patients", confie une soignante.



Les consultations poétiques, musicales ou dansées, sont le plus souvent données en chambre, dans l'intimité avec le patient. Elles sont construites sur le même modèle qu'un rendez-vous médical si ce n'est qu'ici, on parle de tout sauf de la maladie. "Mettre le doigt sur le bouton pause du patient et le voir comme une personne qui interagit avec le monde culturel", c'est l'objectif du projet explique Élodie, l'ergothérapeute du service.



Pour le docteur Amina Lahlou, chef du département, c'est une thérapie essentielle, au même titre que les soins : "C'est participer à leur bien-être. C'est des pathologies chroniques, incurables, on peut au mieux les accompagner mais on les guérira pas."

Les consultations poétiques rencontrent un franc succès. Elles seront bientôt déployées dans quatre nouveaux hôpitaux de l'APHP.

Les soignants aussi ont droit à leur consultation : Claire et Nadia (à gauche), la secrétaire du service neurologie. Crédit : Juliette Geay / RTL