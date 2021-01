publié le 06/01/2021 à 07:37

En Angleterre, reconfinée totalement, et en Allemagne, les écoles, collèges et lycées referment leurs portes à cause des mauvais chiffres épidémiques. En France, si les courbes sont moins alarmantes, la question commence à trotter dans les têtes des enseignants et des parents d'élèves.

Pour éviter de fermer les collèges et les lycées, Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat d'enseignants SNES-FSU, pense que l'on doit faire "davantage de prévention" dans les établissements. "Ce qui manque dans le dispositif ministériel."

Selon elle, il faudrait "tester plus massivement les élèves et les adultes (…) pour savoir si le virus circule dans les établissements scolaires".

Sophie Vénétitay estime aussi que la question du "brassage des élèves", notamment à la cantine, n'est "pas résolue". Le mieux serait d'organiser une partie des cours à distance pour "diminuer le nombre d'élèves dans une classe ou un établissement" justement pour éviter "le brassage des élèves et une troisième vague dont personne n'a envie".

Enfin, et c'est aussi selon elle un élément de prévention et de protection, il faudrait ouvrir rapidement la vaccination aux "enseignants et personnels de l'Éducation nationale" exposés.