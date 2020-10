Coronavirus : dans quelles conditions pourra-t-on organiser un mariage ?

publié le 15/10/2020 à 16:01

Comment organiser son mariage d'ici la fin de l'année 2020 ? Pour le moment, et pour plusieurs semaines à venir, ce sera sans doute en consentant à des sacrifices ou en annulant les célébrations qui suivent la cérémonie officielle. Car jeudi 15 octobre, le Premier ministre a été très clair concernant l'organisation festifs.

"Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes, qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites" sur l'ensemble du territoire, a annoncé Jean Castex.

En pratique, si la cérémonie à la mairie, en comité restreint et avec mesures sanitaires respectées, est encore possible, les festivités dans une salle ne sont pour le moment plus autorisées. En théorie, et en attendant des développements ou précisions éventuels du gouvernement, la seule alternative resterait le recours à une fête dans un domicile.

Le couvre-feu complique tout

Dans ce cas, Emmanuel Macron a demandé à respecter un nombre maximum de 6 personnes à table, mais aucune obligation n'est possible dans cette sphère privée. Le port du masque est également préconisé. Mais encore faut-il avoir un domicile assez spacieux pour organiser un mariage, et surtout vouloir prendre le risque de le faire. D'autant que les territoires sous couvre-feu verraient les convives partir tôt pour être chez eux à 21h.

C'est donc assurément un coup dur pour les organisateurs d'événements privés et les loueurs de salles, mais aussi pour les personnes souhaitant se marier. Certaines ayant déjà dû reporter ou annuler une fête depuis plusieurs mois pour cause de mesures sanitaires strictes et contraignantes.