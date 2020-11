publié le 22/11/2020 à 19:42

S'attaquer aux racines du problème en s'adressant aux hommes. C'est la stratégie choisie cette année de l'association "La maison des femmes de Saint-Denis" à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, mercredi 25 novembre.

"C'est une histoire de rencontre", raconte Ghada Hatem, fondatrice de l'association au micro de Vincent Parizot, dimanche 22 novembre. J'ai rencontré Cédric, qui est un concentré de virilité, un 'Monsieur muscles' mais aussi d’une grande douceur, et surtout très concerné par ces sujets, et on a préparé ensemble ce spot pour sensibiliser les hommes", raconte la gynécologue.

La vidéo, intitulée Be a man, sera diffusée mardi 24 novembre, veille de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque année, quelque 220.000 femmes subissent des violences conjugales et 93.000 sont victimes de viol ou tentative de viol. Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 de plus que l'année précédente.





Le confinement décrété au printemps a entraîné une importante hausse des signalements pour des violences subies par les femmes et les enfants à leur domicile et des harcèlements et agressions subies dans l'espace public. Selon Ghada Hatem, il y a eu toutefois moins de femmes tuées lors du premier confinement, "puisque souvent les hommes tuent quand ils ont peur d'être quittés, or pendant le premier confinement, c'était impossible", souligne la gynécologue militante.