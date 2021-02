publié le 08/02/2021 à 07:16

Peut-on et faut-il rouvrir les musées ? Une trentaine de directeurs ont échangé par visioconférence avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Ces derniers jours, une pétition a été signée par de nombreuses personnalités. Frédéric Jousset, à l'initiative de ces propositions, était l'invité de RTL ce lundi matin. "Il n'y a aucun cas de cluster qui a été démontré à partir d'un musée", a dit le président du Fond de dotation ArtNova.

"Un musée est un lieu circulant, on ne touche pas, on ne boit pas, on ne parle pas", précise-t-il dénonçant "deux poids, deux mesures. Les bibliothèques sont ouvertes, les galeries d'art qui sont souvent exiguës sont ouvertes". Frédéric Jousset ajoute que "nos voisins ont montré le chemin puisqu'en Italie, en Espagne, au Québec, les musées ont rouvert".

"On a l'impression que depuis deux mois, la France vit sur un rythme qui commence à 9h du matin et finir à 18h. On s'en accommode mais pour la culture, personne n'a vraiment pris la parole pour défendre un secteur dans lequel travail 670.000 personnes et qui fait le lien social, on n'est pas simplement une activité économique", dit-il, demandant "l'alignement sur le régime général".