Coronavirus : quand un proche est hospitalisé

publié le 19/03/2020 à 02:08

Sarah est psychologue dans un EHPAD depuis 5 ans. Mais depuis le début de la crise sanitaire, plus rien ne va plus. Elle n'est plus affectée au suivi des personnes agées, qui en ont besoin et ses horaires sont modifiées. Sarah ne comprend pas ce changement qui lui rend la vie très compliquée. En effet, faute de transports en commun, elle a des difficultés à se rendre au travail avec ces nouveaux horaires.

Cathy a un fils de 21 ans qui est atteint d'une leucémie. Il vient de rentrer à la maison après avoir subi une greffe. Il n'est donc pas immunisé et n'a pas de vaccin. Cathy a donc stérilisé la maison familiale pour éviter tout problème. Mais le second fils de Cathy a 18 ans et continue à voir ses amis. Il ne comprend pas qu'il met son grand frère en danger.

Nathalie fait partie de la Police Municipale dans une ville de taille moyenne. Elle raconte son quotidien depuis le début du confinement. La pédagogie dont les forces de l'ordre font preuve. Mais aussi les comportement irritants et irresponsables.

La belle-sœur de Pierre a contracté le coronavirus et est hospitalisée. Il ne peut pas lui rendre visite et vit au rythme des appels du médecin. Les nouvelles ne sont pas encourageantes et l'attente est interminable pour Pierre, seul chez lui.

Françoise devait avoir les clés de son nouvel appartement ce week-end. Mais avec le confinement elle est contrainte de rester dans son appartement. Mais son immeuble a été entièrement déserté car il est voué à être détruit. Françoise se retrouve donc seule dans un immeuble de 12 étages.

Bruno souhaitait, pour terminer l'émission, partager ses conseils de lecture.

