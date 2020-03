publié le 04/03/2020 à 14:00

Gims et Matt Pokora resteront muets. La propagation du coronavirus provoque l'annulation de tous les concerts, puisque tout rassemblement de plus de 5.000 personnes dans un endroit confiné est interdit. Ninho et Tryo ne joueront pas non plus à Bercy. Les annulations de concerts vont pour le moment jusqu'au 14 mars.

Pierre-Alexandre Vertadier, directeur de Décibels Productions, a dû annuler deux dates du rappeur Ninho prochainement à Lille et à Bercy. "On va essayer dans la mesure du possible de ne pas annuler de concerts car il n'y a rien de pire pour un producteur et de les reporter," affirme-t-il.

Pour le producteur, "l'idée est d'inciter les gens à venir", c'est pour cette raison que les concerts sont reportés fin septembre, espérant que le coronavirus sera "au moins canalisé".

Les producteurs de spectacles sont donc très occupés en ce moment à "essayer de trouver des dates sur la deuxième partie de l'année," déclare Pierre-Alexandre Vertadier.

Sur la possibilité de remboursement, le directeur de Décibels Productions répond par l'affirmative, "à partir du moment où la date n'a pas lieu le même jour et au même endroit". Mais ce que le producteur privilégie, c'est que les billets déjà achetés par les spectateurs soient valables pour les dates reportées plus tard dans l'année.

Pierre-Alexandre Vertadier rappelle que "mon métier est de faire de l'entertainment. C'est d'essayer de faire venir le public pour les divertir, en ce moment on en a besoin, donc j'espère que le public sera au rendez-vous," confie-t-il.